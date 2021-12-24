حامد كرزاي لـCNN: على المجتمع الدولي العمل مع طالبان لمنح شعب أفغانستان فرصة للتقدم

2021/12/24 | 19:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جزء من مقابلة لـCNN مع الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، سلطت خلاله الضوء على اعتماد مجلس الأمن لقرار تقديم المساعدة لأفغانستان، وقد رحب بالقرار لكنه حذّر من أن المجتمع الدولي يجب أن يعمل مع طالبان لمنح شعب أفغانستان فرصة لإحراز التقدم من تلقاء نفسه.وأجاب عن سؤال حول علاقة أفغانستان بالولايات المتحدة، ومعاناة الأفغان حاليًا من عواقب السلوك العسكري "باسم الحرب على الإرهاب".وهذا ما جاء في اللقاء.

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