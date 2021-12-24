2021/12/24 | 19:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، الجمعة، مع وفد الاطار التنسيقي، مجمل الأوضاع السياسية في البلاد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان صدر عن مكتب الحلبوسي تلقى "ناس" نسخة منه (24 كانون الأول 2021): إنه "استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، وفدَ الإطار التنسيقي برئاسة الدكتور حيدر العبادي".

وأضاف، "بحث اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية، والحديث حول المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية الحوار وتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة الوطنية، لتجاوز الوضع الراهن وتشكيل حكومةٍ تلبي تطلعات المواطن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يترأس وفد الإطار التنسيقي للقاء الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يترأس وفد الإطار التنسيقي للقاء الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).