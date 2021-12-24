عبث بمَسَد الجراد . - حسن ابراهيمي

2021/12/24 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_ابراهيمي صدقا ففقير الحصى يمتد من مذبحة إلى نافذة تطلعلى ثمار مغشوشة .



عبث بمسَد جراد تعود تجريد الزمان من كل الأحاسيس .بأي بندقية يأخذ النعش قيلولته ؟أبساعدينأم بغمد يطنِز كتفاحة فقدت عذريتهاذات تاريخ ؟ أيتحرر الرهان من طليقة احترقت كمأوى الزمان ؟هل يكفكف ذرة حرية طوقت غطرسة الإنتظار؟

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