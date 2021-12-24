2021/12/24 | 19:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، من الاطاحة باخطر متهمين اثنين بتجارة المخدرات في مركز المحافظة.وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “حيث تمت العملية بعد ورود معلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة باخطر متهمين بتجارة الحبوب المخدرة في البصرة المركز الخبري الوطني.

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