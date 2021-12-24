بتذبذب 10%.. نائب رئيس وزراء روسيا يتوقع سعر النفط في عام 2022

2021/12/24 | 19:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن يظل سعر النفط في عام 2022 عند 75 دولارًا للبرميل مع احتمالية تذبذب بنسبة 10بالمائة في كلا الاتجاهين.وقال نوفاك - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن المستويات …

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