تقدم والإطار التنسيقي يبحثان تقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة الوطنية

2021/12/24 | 20:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث زعيم تحالف تقدم، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، مع وفد من الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، تقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة الوطنية.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن الأخير “استقبل وفدَ الإطار التنسيقي برئاسة حيدر العبادي”.

وبحث اللقاء، وفق البيان، “مستجدات الأوضاع السياسية، والحديث حول المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية الحوار وتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة الوطنية، لتجاوز الوضع الراهن وتشكيل حكومةٍ تلبي تطلعات المواطن”.

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