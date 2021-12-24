الصدر يبدي ارتياحه لاستقالة الياسري ويحدد شكل المحافظ المطلوب

2021/12/24 | 20:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، ارتياحه لتقديم الاستقالة من قبل محافظ النجف لؤي الياسري، مطالبًا الحكومة بتكليف بديل "مقتدر".

وعدّ الصدر في بيان، 24 كانون الأول/ديسمبر، الاستقالة "خطوة في الطريق الصحيح"، مطالبًا الحكومة بـ "حماية الياسري وعائلته من أي سوء محتمل، والتعامل مع استقالته وفق القانون والنظم".

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و"ابني راح ضحية"

وأكّد الصدر، على "الإسراع في تنصيب محافظ نزيه ومقتدر في النجف، والاعتناء بالمحافظة من خلال التخصصيات المالية والدعم المعنوي".

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، في وقت سابق، تقديم استقالته بعد نحو سبع سنوات في المنصب، فيما نفى تعرضه إلى ضغوط من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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تقديس المقدس

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