2021/12/24 | 20:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الداخلية: سنوفر الأجواء الأمنية المناسبة للمحتفلين برأس السنة الميلادية » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 20:05

واع/

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