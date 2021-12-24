إغلاق صارم في الصين لـ13 مليون شخص بسبب كورونا.. والحكومة تعاقب 26 مسؤولًا

2021/12/24 | 20:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الصين توبيخًا لـ 26 مسؤولًا في مدينة شيان لتعاملهم مع أحدث تفش لكوفيد- 19، والذي أدى إلى إغلاق صارم لسكان المدينة البالغ عددهم 13 مليون نسمة مع بدء موسم العطلات ومع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.وفي تقرير سيلينا وانغ مراسلة CNN المزيد من التفاصيل.

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