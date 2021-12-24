في نفس المحافظة المصرية.. طبيب يخنق والدته وأب يطعن نجله

2021/12/24 | 20:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاشت منطقة المحلة الكبرى، في مصر، خلال الساعات الأخيرة، جرائم قتل مروعة، نتيجة خلافات عائلية، أثارت فزعا في أوساط المواطنين.

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