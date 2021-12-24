2021/12/24 | 20:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، العمل على توفير الأجواء الأمنية للمحتفلين برأس السنة الميلادية.وقال الغانمي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: ” عندما تدق أجراس الكنائس في بلدي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي: سنعمل على توفير الأجواء الأمنية للمحتفلين برأس السنة الميلادية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي: سنعمل على توفير الأجواء الأمنية للمحتفلين برأس السنة الميلادية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي: سنعمل على توفير الأجواء الأمنية للمحتفلين برأس السنة الميلادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).