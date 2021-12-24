الصحة العالمية: تم اكتشاف “أوميكرون” في 110 دول وسرعة انتشاره تفوق متحور “دلتا”

2021/12/24 | 20:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن الإصابات بمتحور “أوميكرون” تم تسجيلها حتى الآن في 110 دول، وأكدت أن هذه السلالة تنتشر بشكل أسرع من “دلتا”، ولكنها قد تكون أقل حدة.وذكر بيان لمنظمة […]

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