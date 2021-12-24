القوى الغربية تطالب بالإسراع في تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية

2021/12/24 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

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طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة، بالإسراع في تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية بعد أن تم تأجيلها.

وقالت الدول الخمس في البيان: "ندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي نحو انتخابات سريعة عبر الإسراع في تحديد موعد نهائي للانتخابات ونشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة من دون تأخير".

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