بالصور.. خطر يهدد شريان الحياة لأكثر من 400 ألف عراقي

2021/12/24 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن مياه نهر خريسان التي تغذي اكثر من 400 الف نسمة في بعقوبة في اعلى معدلات العكورة خلال 2021.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مصدر تقوية الماء الخام لمشاريع الاسالة على نهر خريسات والتي تأتي من نهر دجلة عبر انابيب وتغذي اكثر من 400 الف نسمة ذات معدلات عكورة هي الاعلى خلال 2021".

واضاف المصدر، ان "العكورة سببها ارتفاع نسب الاطيان في النهر ما يصعب ترسيبها من خلال فلاتر مشاريع الاسالة نتيجة السيول الاخيرة في حوض نهر دجلة والتي انتقلت الى نهر خريسان باعتباره المغذي الاهم بالوقت الراهن".

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