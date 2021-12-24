الحلبوسي يبحث مع وفد من الإطار التنسيقي برئاسة العبادي الأوضاع السياسية

2021/12/24 | 20:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي مع وفد من الإطار التنسيقي برئاسة حيدر العبادي الأوضاع السياسية.وقال بيان لرئيس تحالف تقدم أن "الحلبوسي استقبل وفدا من الإطار التنسيقي برئاسة حيدر العبادي وبحث معه مستجدات الأوضاع السياسية، ".وأضاف، أن "الجانبين أكدا أهمية الحوار وتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة الوطنية، لتجاوز الوضع الراهن وتشكيل حكومة تلبي تطلعات المواطن"./انتهى7

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