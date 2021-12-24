2021/12/24 | 20:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تظهر خريطة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها لحالة وباء كوفيد-19، التي تم تحديثها، أن معظم المنطقة حمراء داكنة.ولم تفلت من ترميز الألوان الحمراء أو الداكنة سوى رومانيا، و3 مناطق في إيطاليا وبعض أقاليم ما وراء البحار، ويستخدم هذا …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معظم دول أوروبا تدخل التصنيف"الأحمر الداكن "بسبب انتشار فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معظم دول أوروبا تدخل التصنيف"الأحمر الداكن "بسبب انتشار فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).