2021/12/24 | 20:24 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يقوم بسابقة هي الأولى في تاريخ رؤساء أمريكا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/24 | 20:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يقوم بسابقة هي الأولى في تاريخ رؤساء أمريكا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يقوم بسابقة هي الأولى في تاريخ رؤساء أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).