تغيير المناخ يترك أثره بعمق على المجتمع، حتى العنف يزداد - ليانا خوري

2021/12/24 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليانا_خوري ربطت دراسات علميّة مختلفة، منذ مئتي سنة، ازدياد معدّل العنف بحالة الطقس، إذ تشير الدراسات العلميّة التاريخية إلى التأثير الكبير لدرجات الحرارة على السّلوك بشكل عام والبشري بشكل خاص.وبالطبع، علّمنا التاريخ (ونيوتن) أنّ لكل فعل هنالك ردة فعل، مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه، وللتغيير المناخي تداعيات أعمق وأخطر من التي ندركها ونلمسها لغاية اليوم، ويمكنها أن تكون ظاهرية متمثّلة بالكوا ......





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