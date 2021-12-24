العلاقة الجدلية بين الفكر والممارسة -الماركسية تمجد العمل الثوري- - خليل اندراوس

2021/12/24 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس الماركسية ليست فلسفة من جملة الفلسفات، بل هي اجتياز الوعي لحركة التاريخ الجدلية العميقة والتطلع الطموح -تطلع بروميثيوس- إلى الأخذ بزمام الصيرورة وإلى بناء مجتمع المستقبل- مملكة الحرية على الأرض.أحداث القرن الذي نعيش فيه هي تأكيد على راهنية الفلسفة الماركسية، وهذا يفرض على كل ماركسي مخلص لفكره ومبادئه وطريقه مسؤولية شخصية في العمل على نشر هذا الفكر وهذه الفلسفة، لكي تصبح من مكونات الوع ......





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