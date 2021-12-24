الحلبوسي يستقبل وفد الإطار التنسيقي برئاسة حيدر العبادي

2021/12/24 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، وفدَ الإطار التنسيقي برئاسة الدكتور حيدر العبادي.

وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية، والحديث حول المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية الحوار وتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة الوطنية، لتجاوز الوضع الراهن وتشكيل حكومةٍ تلبي تطلعات المواطن.

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