2021/12/24 | 20:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت تقارير طبية، أن باحثين في تايلاند يعكفون على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، اعتمادا على أوراق التبغ، في مسعى إلى التصدي لمتحور “أوميكرون” الذي أثار قلقا كبيرا في العالم.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علماء يطورون لقاحا مضادا لكورونا اعتمادا على أوراق التبغ المركز الخبري الوطني.

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