2021/12/24 | 20:35 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير المالية يعلن عن مصدر الطاقة القادم في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8xxRFv3lKU8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير المالية يعلن عن مصدر الطاقة القادم في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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