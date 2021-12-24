2021/12/24 | 20:35 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: PL57NylYFZI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اليوم السابع | د. عمار حسين: اوميكرون يتميز بسرعة الإنتشار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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