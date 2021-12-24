2021/12/24 | 20:35 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي التميمي : الغاء أو إعادة الانتخابات أمر صعب دستورياً وواقعياً) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: t8Wdbq9Ui_U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي التميمي : الغاء أو إعادة الانتخابات أمر صعب دستورياً وواقعياً) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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