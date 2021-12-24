الداخلية: سنوفر الأجواء المناسبة للمحتفلين برأس السنة الميلادية

2021/12/24 | 20:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، العمل على توفير الأجواء الأمنية المناسبة للمحتفلين برأس السنة الميلادية.

وقال الغانمي في بيان، “عندما تدق أجراس الكنائس في بلدي تعلن السلام وتعزف لحن الأمان، فسلاماً عليك أيها النبي عيسى في يوم مولدك المبارك، والف تحية للمسيحيين الذين عرفناهم محبين للحياة ونستذكر مواقفهم التاريخية التي جسدت معاني الشجاعة والتفاني”.

وأضاف، “إننا سنعمل جاهدين على توفير الأجواء الأمنية المناسبة للمحتفلين في هذه الذكرى العطرة..



ونجدد التهاني والتبريكات القلبية في أعياد الميلاد المجيد وراس السنة الميلادية..



كل عام وانتم بالف خير”.

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