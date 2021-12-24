وفاة 7 مهاجرين وإنقاذ 90 آخرين إثر غرق زورقهم قبالة جزيرة يونانية

2021/12/24 | 20:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، إن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق قارب يقل مهاجرين قبالة جزيرة يونانية أمس الخميس، وتم إنقاذ 90 آخرين.

وأشار خفر السواحل اليوناني إلى أنه انتهى من عملية لإنقاذ 90 شخصا، عندما جنح قارب يقلهم إلى الشمال من جزيرة أنتيكيثيرا بجنوب اليونان.

وأضاف في بيان له أنه تم انتشال 7 جثث، وأن عملية البحث ما زالت جارية.

وتقع اليونان على ممرات رئيسية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمهاجرين ولاجئين من إفريقيا والشرق الأوسط، على الرغم من تراجع وتيرة تدفق المهاجرين منذ 2015-2016 عندما عبر أكثر من مليون شخص هذا البلد إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

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