متنبئ جوي يحدد موعد انتهاء موجة البرد.. ويحذر من موجات ضباب

2021/12/24 | 20:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، الجمعة، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال عطية في تدوينة له تابعها NRT عربية، (24 كانون الاول 2021)، ان "الحالة الجوية المؤثرة شارفت على نهايتها مساء وليل الجمعة بعد تأثيرها عدة ايام كان لمدن الشمال النصيب الاكبر من كميات الهطول".

وأضاف ان "ما تبقى لدينا هو هطولات خفيفة متفرقة الليلة تشمل مناطق من (صلاح الدين وديالى والسليمانية واربيل )، تنتهي في وقت متاخر الليلة مع استمرار الهطول الثلجي شرق السليمانية".

وأوضح عطية، ان "هناك تحذيرات من تشكل موجات من الضباب في وقت متاخر الليلة وفجر السبت تشمل مناطق من (كركوك والسليمانية وشمال نينوى واربيل وديالى)"، مبينا ان "يوم غد السبت تسود رياح شمالية غربية معتدلة السرعة في اغلب مدن البلاد مصحوبة بانخفاض واضح بدرجات الحرارة، لاسيما وان هذا الانخفاض يتعمق اكثر يومي الاحد والاثنين خصوصا خلال ساعات الليل والصباح".

وتابع، ان "هبوب الرياح الشمالية والموجة الباردة ستستمر لغاية يوم الثلاثاء، وبعدها يبدأ تقلب الرياح وتعود السحب للتكاثر اعتبارا من يوم الاربعاء"، مبينا انه "ستشهد مدن جنوب البلاد والفرات الاوسط حالة جوية ممطرة سريعة( هي بدايات لحالة الاسبوع المقبل)، وذلك نهار يوم الاربعاء وامطار متفاوتة ستتعرض لها هذه المدن مابين خفيفة الى معتدلة الشدة، مصحوبة بالغزارة في فترات قليلة حسب ماهو متوقع حتى الان في (ميسان والبصرة)، وتنتهي مساء الاربعاء، لكن السحب تستمر بالتوافد نحو مدن البلاد".

N.A

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