العبادي يترأس وفد الإطار التنسيقي للقاء الحلبوسي (فيديو)

2021/12/24 | 20:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي،

الجمعة، مع وفد الاطار التنسيقي، مجمل

الأوضاع السياسية في البلاد.

وذكر بيان صدر عن مكتب الحلبوسي تلقته

وكالة نون الخبرية، إنه "استقبل رئيس

تحالف تقدم محمد الحلبو

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