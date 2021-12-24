تقارير: برشلونة يمارس ضغطا كبيرا على لاعب مغربي

2021/12/24 | 20:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوجد لاعب المنتخب المغربي، عبد الصمد الزلزولي، تحت ضغط كبير في ناديه، برشلونة الإسباني، بعدما ثبت استدعاؤه لتدعيم صفوف أسود الأطلس في كأس الأمم الأفريقية، المقررة في الكاميرون بداية يناير المقبل.

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