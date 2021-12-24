صور.. حفل بمناسبة أعياد الميلاد في كاتدرائية ماريوسف بحضور محافظ البنك

2021/12/24 | 20:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقمت حفل بمناسبة أعياد الميلاد، في كاتدرائية ماريوسف، وكنيسة سيدة النجاة بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب.

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وذكر بيان صدر عن البنك المركزي تلقى "ناس" نسخة منه (24 كانون الأول 2021): إنه "شارك محافظ البنك المركزي العراقي، معالي الأستاذ مصطفى غالب مخيف، أبناء الشعب العراقي من المسيحيين، الاحتفال بأعياد الميلاد، اذ حضر معاليه ونائبه الاحتفالات المقامة في كنيسة كاتدرائية ماريوسف وكنيسة سيدة النجاة في بغداد".

وأضاف، أنه "بعد الانتهاء من المراسيم الدينية، تم توزيع الهدايا على الأطفال المحتفلين بهذه المناسبة، وذلك بدعم من صندوق المبادرات المجتمعية، الذي يشرف عليه البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة والممول من قبل المصارف الخاصة".

وهنأ محافظ البنك في كلمته التي القاها، المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد، وقال، إن "عيد الميلاد المجيد بمدلولاته الروحية والدينية والرمزية، يعزز في نفوسنا نحن العراقيين قيم البيت الواحد"، مضيفا أن "التعايش السلمي هو الخيار الوحيد لبناء العراق".

وأوضح أن "الفسيفساء العراقية التي تضم جميع مكوناته، تعتبر علامة مهمة في العراق، وتعطي انطباعا عن التعايش والوئام بين قومياته".

من جهته، قال البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، : إن "هذه المبادرة العظيمة، تسهم بشكل كبير في زيادة التاخي بين أبناء الشعب العراقي"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي، عبر صندوقه للمبادرات دعم المسيحيين من خلال إعادة تأهيل بعض الكنائس".

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