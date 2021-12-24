الغانمي:الداخلية ستوفر الأجواء الأمنية المناسبة للمحتفلين برأس السنة الميلادية

2021/12/24 | 20:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي أن الوزارة ستوفر الأجواء الأمنية المناسبة للمحتفلين برأس السنة الميلادية.وقال الغانمي في بيان : "عندما تدق أجراس الكنائس في بلدي تعلن السلام وتعزف لحن الأمان، فسلام عليك أيها النبي عيسى في يوم مولدك المبارك، وألف تحية للمسيحيين الذين عرفناهم محبين للحياة ونستذكر مواقفهم التاريخية التي جسدت معاني الشجاعة والتفاني".وأضاف: "إننا سنعمل جاهدين على توفير الأجواء الأمنية المناسبة للمحتفلين في هذه الذكرى العطرة، مجدداً التهاني والتبريكات القلبية في أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية"./انتهى

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