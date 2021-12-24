التطور التاريخي للدولة - تاج السر عثمان

2021/12/24 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 أذكر أنني أنجزت دراسة عن " الدولة السودانية : النشأة والخصائص " نُشرت في حلقات بصحيفة " الأيام " السودانية في الفترة : من يونيو 2001 الي أغسطس 2001م، وبعد ذلك صدرت في كتاب بالعنوان نفسه عن الشركة العالمية للنشر ( راجع : تاج السر عثمان الحاج : الدولة السودانية : النشأة والخصائص، الشركة العالمية للنشر 2008م)، وكان الهدف الوقوف علي التطور التاريخي للدولة السودانية بذهن مفتوح ، وبدون ن ......





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