2021/12/24 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن المكتب الصحفي للبطريركية المسكونية، اليوم الجمعة، أن البطريرك المسكوني بارثولوميو، ثبتت إصابته بكوفيد-19.وبحسب رويترز، فقد أشار المكتب الصحفي في بيان له، إلى أن البطريرك بارثولوميو (81 عاما)، وهو الزعيم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة بطريرك الأرثوذكس بارثولوميو بفيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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