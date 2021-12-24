2021/12/24 | 21:10 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x75NuwQJv_s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحرز هدفاً في الوقت الضائع فقتله حارس المرمى | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحرز هدفاً في الوقت الضائع فقتله حارس المرمى | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).