2021/12/24 | 21:10 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مال واستثمار | البنك الدولي والادارة المالية العراقية .. الى اين ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: g61yivJbOO0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مال واستثمار | البنك الدولي والادارة المالية العراقية .. الى اين ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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