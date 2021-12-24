بعد انتقادها قرارًا أمميًا عن المثلية الجنسية.. السعودية تعلن أنها تلاحق

2021/12/24 | 21:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات السعودية أنها تراقب وتضبط "المنتجات المخالفة للفطرة السلمية" حال عرضها في المنشآت التجارية بالمملكة، بعد أيام من انتقادات سعودية لقرار أمُمي بشأن حقوق المثليين جنسيًا.

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