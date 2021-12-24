بمشاركة الكاظمي.. بث مباشر لحفل كنيسة سيدة النجاة بمناسبة ’عيد الميلاد’

2021/12/24 | 21:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقيم حفل، الجمعة، بمناسبة ولادة السيد المسيح في كنيسة سيدة النجاة بالعاصمة بغداد.

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وشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جموع المسيحيين الحاضرين لإقامة القداس.

كما شارك وفد من تيار الحكمة، برئاسة رئيسه عمار الحكيم.

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