النقل تستقبل السفينة العملاقة M.VTALWINDS في ام قصر الشمالي

2021/12/24 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استقبلت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الجمعة، السفينة العملاقة M.VTALWINDS بطول 225 متر وغاطس 10.9 متر في ميناء ام قصر الشمالي .وقال مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان […]

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