لاعب منتخبنا بالسنوكر علي جليل يقرر الاعتزال ودرجال يتدخل

2021/12/24 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر لاعب منتخبنا الوطني بالسنوكر الحائز على انجاز اسيوي الاعتزال من لعبة السنوكر بسبب الاهمال الحكومي للعبة و للاعبي المنتخب.

وعلى اثر قرار الاعتزال الذي أعلنه جليل بشبكات التواصل الاجتماعي تدخل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لثني بطل العراق عن قراره بعقد لقاء وتقديم وعدا بالدعم الذي يتناسب و حجم الانجازات التي حققها ابطال منتخبنا بالسنوكر.

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