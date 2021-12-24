إدارة سد دربندخان: تجاوزنا خطر الجفاف

2021/12/24 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

كشف مدير سد دربندخان رحمن خاني، اليوم الجمعة، عن حجم الزيادة في إيرادات السد بعد الأمطار الأخيرة.

وقال خاني في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "بعد الأمطار الأخيرة التي حدثت الأسبوع الماضي والمستمرة حتى هذا اليوم بلغت حوالي 22 سنتمترا".

وأضاف أن "هذه الزيادة مهمة جدا، وزادت من مستوى الاحتياطي المائي المتوفر، ويمكننا القول بأننا تجاوزنا مراحل عالية في السيطرة على خطر الجفاف".

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