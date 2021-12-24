النقل تصدر توضيحا يخص معبر أم الطبول

2021/12/24 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة النقل، اليوم الجمعة، توضيحا يخص معبر أم الطبول.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تود الشركة العامة لسكك حديد العراق ان توضح بانها تعمل جاهدة لتوفير افضل الخدمات للمواطن الكريم، لكن يؤسفها ان هناك بعض التجاوزات المتعمدة بالقرب من معبر ام الطبول من قبل بعض ضعاف النفوس على خطوط السكة و الاسيجة والمحرمات، الامر الذي من شأنه ان يسبب حوادث ويكبد الدائرة خسائر مادية كبيرة".

وأضافت أن "لجنة التجاوزات التابعة للشركة وبتوجيه من وزير النقل، ناصر حسين بندر الشبلي، وبالتنسيق مع شرطة السكك والتصاريح الامنية في وزارة النقل قامت مؤخراً بفرض قوة القانون على المتجاوزين على محرمات السكك في محيط منطقة بغداد بازالة التجاوزات والمشيدات لتسهيل سير القطارات الصاعدة والنازلة".

وبينت أنها "قامت بتوجيه انذارات فورية الى المتجاوزين بالاضافة الى غلق المعابر غير النظامية بالصبات في منطقة الداودي حفاظا على ارواح المواطنين".

وناشدت: "القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المحرمات في المنطقة بتحمل مسؤولياتها كذلك نناشد قيادة عمليات بغداد وكل الجهات الامنية لحماية منشأت ومحرمات السكك لانها وجدت خدمة للصالح العام، كذلك نهيب بالمواطنين الكرام بالابتعاد عن محرمات السكة وعدم التجاوز على خطوط السكة والممرات وبعكسه سوف تقوم الشركة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين تلافيا لوقوع حوادث وحفاظا على الارواح البشرية والممتلكات المادية".

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