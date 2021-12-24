بسبب العواصف الثلجية في تركيا نهر يتجمد ودرجة الحراة تُسجل29.7 درجة تحت الصفر

2021/12/24 | 21:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية ان مياه نهر "قيزل‌ إرماق" الذي ينبع من جبل "قزيل داغ" في قضاء "إيمرانلي" ويصب في البحر الأسود قد تجمدت بسبب انخفاض درجات الحرارة.وذكرت الارصاد الجوية التركية عبر موقعها الإلكتروني اليوم أن درجة الحرارة في قضاء "إيمرانلي بولاية سيواس / وسط تركيا / انخفضت الى 29.7 درجة تحت الصفر مما ادى الى تجمد مياه النهر المار بها .واشارت الارصاد الجوية التركية الى ان موجة البرد التي تتعرض لها تركيا حاليا ادت الى انخفاض درجة الحرارة في ولاية قونية وسط البلاد الى 25.3 درجة تحت الصفر وفي شمال غرب البلاد انخفضت درجة الحرارة في مناطق بولاية بولو الى 25 درجة تحت الصفر وكذا الحال في شمال شرق البلاد في ارض روم الى ذات الدرجة ./انتهى

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