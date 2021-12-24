2021/12/24 | 21:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حضر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قداس عيد الميلاد في كنيسة مار يوسف وسط بغداد.كما حضر القداس رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي والحكيم يحضران قداس عيد الميلاد في كنيسة مار يوسف وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي والحكيم يحضران قداس عيد الميلاد في كنيسة مار يوسف وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).