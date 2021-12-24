محكمة هولندية تقضي بسجن رجل أطلق النار على السفارة السعودية

2021/12/24 | 21:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة هولندية، اليوم الجمعة، حكما بسجن رجل 4 سنوات، إثر إدانته بمحاولة القتل لإطلاقه النار على السفارة السعودية في لاهاي العام الماضي بعد رفض منحه تأشيرة للسفر إلى مكة.واستخدم […]

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