مصرع 5 أشخاص نتيجة حادث مروري على طريق كركوك- تكريت

2021/12/24 | 21:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية المرور ، الجمعة، مصرع خمسة اشخاص نتيجة حادث سير على طريق كركوك- تكريت شمالي العراق.وذكرت المديرية في ، ان”حادثا مروريا وقع مساء اليوم، بين مركبتين الاولى سكانيا حمل والثانية هونداي اكسنت على طريق كركوك تكريت، نتيجة السرعة الزائدة والمطبات”.واضافت، ان”الحادث اسفر عن مصرع خمسة اشخاص كانوا داخل العجلة الاكسنت”.

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