2021/12/24 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تثير مركبة جديدة في اليابان الحيرة عند البحث عن تصنيف لها وما إن كانت تستحق وصف حافلة أم قطار؟ والسبب هو أن أول مركبة ثنائية الاستخدام في العالم تسير على الطرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة في العالم..



عربة يابانية تسير على الطرق وسكة القطار المركز الخبري الوطني.

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