بحضور الكاظمي.. بدء مراسيم قداس الميلاد المجيد بكنيسة 'مار يوسف' في بغداد (فيديو)

2021/12/24 | 21:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت مراسم القداس من داخل كنيسة مار يوسف، الجمعة، في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد لإحياء أعياد رأس السنة الميلادية.

وذكر مراسل NRT عربية، (24 كانون الاول 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم حضرا وقائع قداس أعياد الميلاد المجيدة في كنيسة مار يوسف بمنطقة الكرادة وسط العاصمة".

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