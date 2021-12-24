توب 5: تحذيرات إيرانية لإسرائيل.. وتحركات أمريكية بسبب باليستي السعودية

2021/12/24 | 21:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تحذيرات إيران لإسرائيل بعد مناورات الحرس الثوري، وإدارة بايدن تستعد لمعاقبة جهات مرتبطة بنقل تكنولوجيا الصواريخ الصينية للسعودية، وبوتين يعتبر إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير، والليرة التركية تحقق ارتفاعا بسعر الصرف أمام الدولار، وإغلاق صارم في الصين بعد تفش جديد لكورونا....إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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