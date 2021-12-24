قاض أميركي يصدر قرارا هاما بخصوص قضية سعد الجبري ضد ولي العهد السعودي

2021/12/24 | 21:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر قاض أمريكي شركتي "لوفتهانزا" و"إير كندا" بالاحتفاظ بسجلات السفر لديهما، لاستخدامها في "إثبات" التهم التي وجهها المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري، لولي العهد، محمد بن سلمان، بمحاولة قتله.

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