شعار الدوله الواحدة :رد على ملاحظات د.غانيه مليحس - غسان ابو نجم

#غسان_ابو_نجم وجهت د.
غانية ملحيس عدة ملاحظات على مقالتي (شعار الدولة الواحد ومرحلة التحرر الوطني لزوم ما لا يلزم)؛ مؤ-;-كدة اتفاقها مع معظم ما جاء في المقالة، ولكن؛ ولكن هذه هي نقطة الافتراق في الرؤ-;-ية بين من يطرح شعار الدولة الواحدة كرؤ-;-ية مستقبلية ما بعد إنجاز مرحلة التحرر، تكون فيه الدولة الديمقراطية الاشتراكية جزء من الوطن العربي، وبين طرحها كشعار التقاء خلال وضمن مرحلة التحرر الوطني، وت ......
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