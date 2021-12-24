شعار الدوله الواحدة :رد على ملاحظات د.غانيه مليحس - غسان ابو نجم

2021/12/24 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_ابو_نجم وجهت د.



غانية ملحيس عدة ملاحظات على مقالتي (شعار الدولة الواحد ومرحلة التحرر الوطني ‎لزوم ما لا يلزم)؛ مؤ-;-كدة اتفاقها مع معظم ما جاء في ‎المقالة، ولكن؛ ولكن هذه هي نقطة الافتراق في الرؤ-;-ية بين من يطرح شعار الدولة الواحدة كرؤ-;-ية مستقبلية ما بعد إنجاز مرحلة التحرر، تكون ‎فيه الدولة الديمقراطية الاشتراكية جزء من الوطن العربي، وبين طرحها كشعار التقاء خلال وضمن مرحلة التحرر الوطني، وت ......





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